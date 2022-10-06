Станислав Носков оценил условия, в которых проходят спецподготовку мобилизованные из Зауралья

Директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков и заместитель главы региона по экономической политике Владимир Архипов 5 октября выехали в воинскую часть, где мобилизованные из Зауралья проходят обучение и боевое слаживание. Поручение дал губернатор Вадим Шумков.

Представители правительства встретились с нашими земляками, призванными на защиту Родины, обсудили вопросы, в решении которых мобилизованным нужна помощь, оценили условия их проживания, порядок содержания в военном городке, а также необходимость дальнейшего дополнительного снабжения наших земляков.

Станислав Носков отметил, условия содержания наших военнослужащих нормальные. «Часть располагается в казармах, часть в теплых палатках, посмотрели их быт. Понятно, что двухъярусные кровати стоят, исходя из количества личного состава, нормальные условия. Заходили в столовую, питание отличное. Формой все обеспеченны. Проговорили, какие еще просьбы, кого что волнует. В основном всех волнуют проблемы по семьям, те, которые они писали. Боевой дух хороший. Унылых из всех, с кем общались, ни одного не видели. Часть из них сейчас на занятиях. Прошли, пообщались, посмотрели», - рассказал директор департамента гражданской защиты.

Пресс-служба губернатора Курганской области сообщает, что те, кто хотят помочь мобилизованным, могут воспользоваться пунктами сбора помощи в Кургане по двум адресам: улица Советская, 110 и улица Техническая, 4. Ежедневно без выходных с 10:00 до 19:00.

Также помощь принимают центры социального обслуживания.

В пунктах сбора гуманитарной помощи принимаются: теплые вещи, спальники, туристические коврики, продукты питания долгосрочного хранения (крупы, консервы, макаронные изделия, тушенка).

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