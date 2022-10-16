Станислав Носков ответил на видеообращение мобилизованных зауральцев

Директор департамента гражданской защиты Курганской области Станислав Носков ответил на обращение мобилизованных зауральцев, которое они выставили в социальные сети:

- За счет региона оплачено все первичное снаряжение, начиная от сухих пайков до туристических мешков и спальных ковриков, также транспортные услуги на доставку наших ребят в воинскую часть. Помимо этого нами уже закуплены балаклавы, перчатки, теплые носки, маскировочные халаты на сумму порядка 30 млн рублей.

Оплачивается одежда и экипировка, которую будут доставлять в военную часть. Для того, чтобы ребятам в рамках проведения специальной военной операции в бытовых условиях было комфортно, для них приобретают печки, палатки, газовые плитки, газовые баллоны. Правительством также покупает товары двойного назначения.

Станислав Носков заверил, что не остались без внимания и семьи:

- Семьям оказывается помощь на те конкретные виды работ, которые ребята указали в своих опросных листах. К примеру, ремонт кровли, отопительных систем, электропроводки. Кому необходимо, дают бесплатно дрова. Кроме того, оказывается экстренная денежная помощь. Тем, кому это потребовалось, выделены средства на покупку зимней одежды для детей, лекарства. Данную помощь мы оказываем адресно. По поручению губернатора сформированы продуктовые наборы для семей с детьми. Их уже начали развозить по домам. Органы социальной защиты готовы помочь решать вопросы с банковскими организациями.