Станислав Носков просит дачников воздержаться от открытого разведения огня

Директор Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков обратился к зауральцам: «Несмотря на то, что у дачников сейчас идёт уборка и подготовка участков к зиме, прошу вас воздержаться от открытого разведения огня и сжигания мусора. Эти временные меры помогут сохранить жизни, уберечь ваш и соседний участки и имущество. Также обращаю особое внимание на соблюдение требований противопожарной безопасности в лесах».

За нарушения требований пожарной безопасности в лесах действует административная и уголовная ответственность. Штрафы составляют до 30 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

Напомним, если вы заметили возгорание или стали свидетелем нарушения техники пожарной безопасности – звоните по номерам 101 или 112, лесная охрана 88001009400; диспетчерская служба лесного хозяйства 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51.

Пресс-служба губернатора Курганской области напоминает, что сообщившие достоверную информацию о виновниках лесных пожаров получат до 10 тысяч рублей.