Станислав Носков рассказал о целях создания цветовой кодировки

Директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков 29 июня во время прямого эфира в группе правительства региона в соцсети «Вконтакте» рассказал о целях создания цветовой кодировки - алгоритма действий при природных катаклизмах и метеорологических угрозах.

Если раньше через смс-оповещение высылали гражданам информацию о степенях угрозы с использованием цифровых кодов, то теперь будет использована цветовая кодировка, по аналогии со светофором, что интуитивно понятно, уточнили в пресс-службе главы региона.

Информация об угрозе с указанием её цветового кода будет приходить по смс. Определяет ее оперативная дежурная служба, исходя из прогноза Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ознакомиться с подробным описанием категорий опасностей и действий можно на сайте .

Предложение внедрить такую систему глава региона озвучил на совещании с Президентом Российской федерации Владимиром Путиным в мае этого года, в пик пожароопасной обстановки. На определение уровня опасности влияют 10 основных факторов: температура воздуха – высокая и низкая; пожарная опасность в лесах – высокая и чрезвычайная; скорость ветра; осадки – дождь или снег; штормовые явления – гроза или град; гололед или мокрый снег.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.