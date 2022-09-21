Станислав Носков: «Увеличились штрафы за незаконный сброс мусора»

С началом осени граждане не только наводят порядок на своих участках, но и города, и села проводят субботники по уборке территорий. Тем не менее, до сих находятся несознательные граждане и организации, которые продолжают вываливать мусор на несанкционированных свалках. О борьбе с этим, увеличении размеров штрафов и профилактических мерах рассказал директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков в прямом эфире на официальной странице областного правительства в социальной сети «ВКонтакте».

«Несмотря на проведение мусорной реформы, проблемным вопросом остается для нас борьба с несанкционированными свалками. К сожалению, не все граждане воспринимают доносимую до них информацию правильно. По ряду закрытых свалок мы сейчас готовим документы по проведению рекультивации, но на них некоторые граждане продолжают вываливать мусор. Департамент, совместно с правоохранительными органами и органами местного самоуправления систематически проводит рейды. С начала года, в результате рейдов выявлено 1720 таких мест, 20 свалок в местах захоронения рядом с населенными пунктами, в СНТ, в ГСК», - рассказал директор департамента.

Станислав Носков привел данные статистики:

«На сегодняшний день ликвидировано 1511 несанкционированных свалок, это 88% от числа выявленных. Проведено 566 профилактических мероприятий, привлечено 1677 виновных лиц, из них штраф выписан 609 лицам, общая взысканная сумма составила порядка 5 миллионов рублей, предупреждений выписано 1068. Штраф с человека или организации берется уже при повторном нарушении, после предупреждения. Хотелось бы отметить, что большинство СНТ и ГСК сейчас правильно относятся к нашей позиции и организуют на своих территориях места для складирования мусора».

С июля 2022 года штрафы за сброс мусора в неустановленном или общественном месте для граждан увеличились до 50 тысяч рублей (ранее — 4 тысячи). Для юридических лиц размер штрафа может доходить до 120 тысяч рублей. При засорении лесов отходами штраф для граждан составляет до 30 тысяч рублей (ранее около 2 тысяч), для юрлиц штраф может достигать до 400 тысяч рублей.

«Мероприятия по ликвидации свалок и уборке лесов в районах населенных пунктов и водоемов мы проводим регулярно. Например, на прошлой неделе акция проходила в лесах Кетовского района, на которой присутствовало около 200 человек. В эту пятницу пройдет очередная акция, сбор участников в 14:00 у АЗС «Башнефть» на повороте в Кетово. С 3 по 24 сентября в стране проходит Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия», в которой Курганская область также принимает активное участие, наводит порядок в лесном фонде и на территориях около населенных пунктов», - поделился Станислав Носков.

Какие темы были еще затронуты в ходе прямого эфира, читайте в информационных материалах на сайтах nm.45 и zauralonline.ru

Василий Малухин. Фото автора