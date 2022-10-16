Станислав Носков: «Всех своих снабдим и оденем»

Правительство Курганской области в понедельник, 17 октября, доставит большой гуманитарный груз в Еланский гарнизон, где сейчас проходят боевую подготовку мобилизованные земляки.

- Туда войдут шапки, балаклавы, носки, перчатки, маскировочные халаты, продукты, сухие пайки, квадрокоптеры, - перечислил директор Департамента гражданской защиты Станислав Носков.

Порядка 12 муниципальных образований уже отправили помощь из своих муниципалитетов. Это посылки, которые в основном собирают родственники ребят и их односельчане. Помимо вещей сюда вошли генераторы, часть квадрокоптеров и инструменты.

- Мы сейчас проводим закупки войскового имущества: палатки на четырех человек, к ним печки, газовые плитки, газовые баллоны, имущество двойного назначения, бинокли. После того, как мы этот груз сформируем, он также будет доставлен в те подразделения или в те части, в которые уже распределены наши ребята, - прокомментировал Станислав Носков.