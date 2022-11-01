Станислав Носков: «Земляки, находящиеся в учебном центре в Елани, получают адресную помощь»

Зауральцы, находящиеся в учебном центре в Елани, получают адресную помощь. Об этом заявил и.о. начальника управления специальных программ аппарата губернатора Курганской области Станислав Носков.

«То имущество, которое мы собирали во время отправки: коврики, спальники, теплые носки, балаклавы, часть маскхалатов уже розданы нашим ребятам. Сейчас нам необходимо обеспечить парней, которые уходили в первую очередь. Для них закупили маскхалаты, сапоги... Также закупили палатки, печки, газовые плитки, баллоны. Это все в ближайшее время мы увезем в учебные центры в Елани и Чебаркуле. Чтобы наши ребята, когда будут непосредственно убывать в район проведения СВО, чувствовали себя нормально. Также закупаем пауэрбанки, бензогенераторы, все, что может им пригодиться для создания нормальных бытовых условий на передовой», - сообщил и.о. начальника управления специальных программ аппарата губернатора Курганской области Станислав Носков.

Носков также отметил, что в соответствии с поручением губернатора Курганской области Вадима Шумкова, помощь, которая приходит из региона, доставляется нашим землякам адресно.

«У нас есть контакты командиров частей, которые сформированы на базе двух учебных центров, есть списки наших ребят, мы понимаем, сколько человек у нас находится в каком полку. Из этого расчета будем давать и палатки, и плитки, и все остальное общевойсковое имущество. Помощь будет доставлена конкретно каждому человеку», - заверили.о. начальника управления специальных программ.

Станислав Носков поблагодарил жителей региона, муниципалитеты, которые активно подключились к сбору помощи мобилизованным.

«В военной части в Елани у нас работает порядка 9 инструкторов в помощь Вооруженным силам. Работают военные медики, которые рассказывают, как оказывать помощь себе и товарищу», - добавил Станислав Носков.

Фото Николая Пушилина.



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