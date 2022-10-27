Старшеклассники Курганской области поборются за победу в финале «Большой перемены»

В заключительном испытании Всероссийского конкурса «Большая перемена» принимают участие 1 500 старшеклассников из всех регионов России, в том числе ребята из Курганской области.

Делегацию от нашего региона в этом году представляют шесть школьников из Кургана и Куртамыша: Алла Менщикова, Екатерина Бухалко, Анастасия Плешкова, Ярослав Дмитриев, Ксения Кайгородова, Диана Болдырева. Ребятам предстоит решать кейсы, которые помогут раскрыть их уникальные способности и важные компетенции, а также пригодятся подросткам в будущей взрослой жизни, пишет Молодёжный портал Зауралья prospekt45.ru.

Тема финала этого года – «Подросток, наставник, среда». По итогам одного из конкурсных дней финалисты придумали коммуникативную платформу, на которой наставник и ученик могут встречаться, а также систему наставничества для подростков. На защитах были представлены абсолютно разные подходы к наставничеству у разных команд.

- Мы придумывали, как оптимизировать образование в России, улучшить пространства школ, предлагали идеи нововведений для того, чтобы подростки хотели самообразовываться без помощи взрослых, – рассказала Анастасия Плешкова из Кургана.

300 победителей «Большой перемены» среди учащихся 9-10 классов смогут выиграть денежный приз в размере 200 тысяч рублей, который могут направить на саморазвитие. Ещё 300 выпускников получат по 1 миллиону рублей на образование или запуск стартапа. Отдельный приз - 150 тысяч рублей вручат педагогам-наставникам победителей. 30 лучших школ, подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.

Фото предоставлено Молодёжным порталом Зауралья.

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