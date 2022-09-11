Старшеклассники Курганской области поборются за путёвку на Межрегиональный химический турнир

Стартовал Курганский химический турнир! Заявить о себе могут учащиеся 8-11 классов.

Участникам предстоит проявить творческий подход, умение научно обосновать свою точку зрения, расширить кругозор в области естественных наук за счет научной литературы и интернет-источников, грамотно представить свою работу, демонстрируя жюри и соперникам ораторские навыки, сообщает Молодёжный портал Зауралья.

Команда может состоять из четырёх-шести человек разных классов и даже школ. К турниру можно присоединиться в любой момент до 7 октября 2022 года. Во время заочного этапа будут проведены вебинары и мастер-классы, которые помогут не только разобраться в задачах, найти решения, но и успешно их защитить.

12 команд с лучшими результатами будут отобраны для участия в очном этапе, который пройдёт 21-22 октября 2022 года. Команды, отобранные по результатам заочного этапа, в очной сессии защищают свои решения в дискуссии с другими командами на базе Курганского государственного университета. В состав жюри войдут преподаватели вузов Кургана, молодые учёные и представители научно-производственных предприятий.

Лучшая команда отправится на в Уральский химический турнир. Победителей региональных этапов пригласят на Межрегиональный химический турнир, который состоится в феврале 2023 года в Москве.

Более подробную информацию можно получить у куратора регионального этапа Анны Ноговицыной по телефону: +7 (902) 583-23-26.

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