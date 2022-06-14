Стартовал конкурс на лучший вопрос о строительстве «#СпросиСтроителя»

Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации объявляет о начале ежегодного конкурса на лучший детский вопрос о строительстве и отраслевых специальностях «#СпросиСтроителя». Конкурс проводится в пятый раз в рамках реализации проекта популяризации строительных специальностей «Я-строитель будущего!». Конкурс включен в план мероприятий, проводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации.

Цель конкурса – популяризация строительных специальностей среди детей и молодежи.

В конкурсе могут принять участие дети от 6 до 14 лет. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное для всех участников.

Для участия в конкурсе принимаются текстовые и видео-вопросы. Работы оценивают по следующим номинациям:

Самый оригинальный текстовый вопрос. Самый оригинальный видео-вопрос. Лучший вопрос об истории строительства.

Вопросы принимаются до 25 июля текущего года через официальную страницу конкурса в разделе «Конкурс #спросистроителя».

По итогам конкурса на лучшие вопросы ответят Председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин и глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Подведение итогов конкурса состоится в начале августа 2022 года. Победители примут участие в торжественной церемонии награждения в рамках празднования Дня строителя-2022.

Положение о проведении конкурса на лучший вопрос о строительстве «#СпросиСтроителя»