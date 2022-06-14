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Стартовал конкурс на лучший вопрос о строительстве «#СпросиСтроителя»

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10 июня, 2022 - 18:05

Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации объявляет о начале ежегодного конкурса на лучший детский вопрос о строительстве  и отраслевых специальностях «#СпросиСтроителя». Конкурс проводится в пятый раз в рамках реализации проекта  популяризации  строительных специальностей «Я-строитель будущего!». Конкурс включен в план  мероприятий, проводимых в соответствии  с Указом Президента Российской Федерации в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации.

Цель конкурса – популяризация строительных специальностей среди детей и молодежи.

В конкурсе могут принять участие дети от 6 до 14 лет.  Участие в конкурсе добровольное и бесплатное  для всех участников.

Для участия в конкурсе принимаются  текстовые и видео-вопросы. Работы оценивают по следующим номинациям:

  1. Самый оригинальный текстовый вопрос.
  2. Самый оригинальный  видео-вопрос.
  3. Лучший вопрос об истории строительства.

Вопросы принимаются до 25 июля текущего года через официальную страницу  конкурса в разделе «Конкурс #спросистроителя».

По итогам конкурса на лучшие вопросы ответят Председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин и глава Минстроя  России Ирек Файзуллин.

Подведение итогов конкурса состоится в начале  августа  2022 года. Победители примут участие  в торжественной церемонии награждения в рамках  празднования  Дня строителя-2022.

Положение о проведении конкурса на лучший вопрос о строительстве «#СпросиСтроителя»

10 июня, 2022 - 18:05

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