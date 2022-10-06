Стартует образовательный проект «Деловые женщины Зауралья»

Масштабный образовательный проект «Деловые женщины Зауралья»начнётся 1 ноября и закончится 30 числа. Обучение будет проходить очно/заочно один раз в неделю по четыре часа. Во время занятий будет рассмотрена тема создания продукции и услуг, нужных рынку. Важные вопросы - управление финансами и бизнес-планирование. По информации фонда «Инвестиционное агентство Курганской области», участницы проекта изучат основы интернет-маркетинга, получат навыки презентаций и выступлений, узнают, как раскрутить свой бренд.

Для участников выступят ведущие специалисты:

Татьяна Слащева – автор и преподаватель курса маркетинга Курганского it-колледжа, директор диджитал-агентства Смарт Бит, которое продвигает товары в поисковых системах Yandex и Google.

Наталья Логачёва – эксперт Российской академии наук, автор курсов по финансовой грамотности, инвестициям, деловой этике. Сотрудничает с госкорпорацией “Росатом”, компанией «Директ-Медиа», компанией «Антиплагиат», Научно-внедренческим центром экономики труда.

Наталья Паденко - учредитель компании «Cleanwithlove», организатор проекта «В гости к бизнесу», организатор женских бизнес-форумов «Она это сделала», спикер международного предпринимательского форума «Слет успешных предпринимателей (СУП)». С 2016 по 2018 год выступала экспертом Всероссийской программы «Ты – предприниматель».

Татьяна Федосимова - руководитель и ведущий специалист психологического центра "ФЕНИКС", гештальт-терапевт.

Людмила Воробейчик - предприниматель с 30-летним стажем, успешный руководитель, стоящий во главе крупной компании и сумевший сделать брендом свою фамилию.

Несмотря на заявленную тему присоединиться к проекту могут как женщины, так и мужчины, не только учредители, но и сотрудники компаний. Все участники, завершившие обучение, получат сертификаты.

Зарегистрироваться можно здесь .

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