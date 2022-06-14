Стену курганского «Хлебокомбината №1» украсили иллюстрациями из произведений Пушкина

В городе Кургане появляются новые яркие арт-объекты. Идёт фестиваль стрит-арта.

Акция «Что за прелесть эти сказки!» прошла ко дню рождения Александра Пушкина. Теперь стену курганского «Хлебокомбината №1» украшают иллюстрации из произведений автора.

Буквально за пару дней «скучный» и серый теплопункт, расположенный рядом с кофейней «Друзья друзей», недалеко от пересечения улиц М.Горького и Ленина, художники превратили в настоящее произведение искусства. Терракотовое солнце и листья монстеры привлекают внимание прохожих и вызывают улыбку.

Участники фестиваля – ученики, педагоги и выпускники детской художественной школы имени В.Ф. Илюшина. За четыре часа работы расписали 32 модуля стены, сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области.

Фестиваль стрит-арта проходит уже второй год. За это время участники сделали ярче теплопункты, электрические шкафы, стены домов. В планах - расписать теплопункт у школы № 11 и ещё несколько объектов ко Дню города.

Фото администрации города Кургана.

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