Степашин и Шумков вручили жителям Макушино ключи от новых квартир в Кургане

Сегодня, 24 августа, председатель Попечительского совета Публичной правовой компании "Фонд развития территорий" Сергей Степашин и губернатор Курганской области Вадим Шумков вручили ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья в городе Кургане. Новый четырёхэтажный дом расположен в микрорайоне Пригородный. В нем находятся 20 квартир, в которые сейчас заселились 46 человек.

Вадим Шумков обратился к новосёлам:

- Вашим семья благополучия. Вашим квартирам и домам – тепла. Вашим детям – правильного развития, быть патриотами России. Ну а мы будем дальше продолжать работать, строить, развивать вашу жизнь.

Мечта о собственном комфортном жилье стала реальностью благодаря реализации национального проекта и совместной работе Фонда содействия реформированию ЖКХ и правительства области. Заместитель губернатора Константин Малышев сообщил, что в Курганской области программа переселения из ветхого и аварийного жилья реализуется достаточно успешно:

- Всего у нас была задача расселить 46 тысяч квадратных метров. Мы уже 24 тысячи расселили. В этом году ещё будем расселять порядка 3600 квадратных метров и 150 человек. Программа идёт по графику. Прогнозы хорошие.

Cергей Степашин добавил:

- Курганская область, город Курган у нас в передовиках в части переселения из аварийного жилья. Принято решение о том, чтобы мы закончили программу до января 17 года досрочно к 2023 году.

Жительница дома Светлана Грамотеева провела экскурсию, показала почётным гостям своё новое жильё и поздравила соседей:

- Для новосёлов данное событие долгожданное. Ключи от новой квартиры – это ключи к новой жизни. Сегодня хочется сказать искренние слова благодарности всем, кто занимался строительством этого дома. Всех вам благ и здоровья. Пусть новая квартира станет новой крепостью для новых мыслей, идей, мечтаний и праздников. Крепких вам стен, дружных соседей и долгожданных гостей у дверей.

Все 46 новосёлов переехали в областной центр из города Макушино. По словам Натальи Петровой, которая тоже получила ключи от новой квартиры, условия здесь очень хорошие:

- Дому, в котором мы жили, было более 70 лет. Отапливались дровами, воду привозили из колодца, ходили в общую баню. Рады, что теперь будем жить в комфортных условиях.