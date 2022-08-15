Строительная отрасль Курганской области развивается, несмотря на кризисы

В любые времена строительная отрасль является основой экономики. Несмотря на кризисы, она оставалась тем локомотивом, который тянул за собой все остальные сферы экономики. Эту мысль, выступая на праздновании Дня строителя в курганском Центральном парке культуры и отдыха, высказала глава города Елена Ситникова.

- Уважаемые друзья! Я от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам и вашим близким благополучия, всего самого доброго и мирного неба над головой! – обратилась к строителям мэр.

К поздравлениям присоединился председатель Курганской городской Думы Игорь Прозоров. Он выразил строителям огромную благодарность за их колоссальный труд:

- Мы все видим, как интенсивно развивается страна, наша Курганская область, как с каждым годом преображается наш родной город Курган. Это происходит благодаря вашему труду, вашим напряженным рабочим дням и иногда бессонным ночам.

Отметим, что несмотря на западные санкции и пандемию коронавируса, строительная отрасль Курганской области активно развивается. В регионе каждый год растут темпы строительства жилья, ремонта дорог, возведения новых и реконструкции уже действующих объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Все это делается руками строителей – людей одной из самых созидательных профессий.

Николай Волков.

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