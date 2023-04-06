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Строительство школы в Заозёрном должны завершить в этом году

Вопрос держит на контроле губернатор.

6 апреля, 2023 - 19:11

Строительство школы на 1500 детей в Заозёрном районе Кургана идёт с небольшим отставанием от графика.

«Причин, как всегда, несколько - банальны - время «съело» слабый контроль заказчика в части сроков проектирования и самого хода строительства. Сильно затянул предыдущий подрядчик, нахватавший по стране десятки объектов, явно выходивших за рамки его возможностей», - прокомментировал губернатор Вадим Шумков.

Конструктив делается на уровне четвертого этажа. Сейчас на объекте новая, ресурсная подрядная организация с хорошими возможностями мобилизации строительно-монтажных работ.

«Вопрос по финансированию завершающего этапа строительства объекта решаем совместно с Минпросом. Объект надо завершать этим годом», - написал в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

 

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6 апреля, 2023 - 19:11

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