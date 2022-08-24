Строящаяся ветка газопровода пересекла границу Альменевского округа

Газопровод, который монтируют сейчас со стороны Шумихи работники «Газпрома», пересек границу Альменевского муниципального округа несколько дней назад.

На месте строительства побывал глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко. Он пообщался с рабочими и отметил, что голубое топливо очень ждут и в Альменево, и других населенных пунктах.

По словам производителя работ Евгения Дернова, на сегодняшний день смонтировано уже 13 километров трубы. Стройконтроль осуществляется специалистами «Газпром трансгаз Екатеринбург».

На объекте «ГРС – Альменево» работает порядка 80 человек, достаточное количество техники, в том числе специализированной - трубоукладчики, экскаваторы, и другие, поэтому строительство продвигается активно.

Поскольку строительство ведется строго, в рамках закона, необходимы согласования с различными ведомствами, в том числе на вырубку деревьев в лесу, там, где пойдет труба. Однако этот вопрос решается и на муниципальном, и на областном уровнях, существует понимание ситуации у всех заинтересованных сторон.

«Это глобальное событие в жизни нашего округа, - прокомментировал происходящее Алексей Снежко, - строительство идет активными темпами. До 2025 года будут газифицированы не только Альменево, но и другие населенные пункты Альменевского района». Жители нашего района начали готовиться к приходу газа очень давно, еще в 2000 годах. В 2007 году началась работа по разработке проектной документации на газораспределительную сеть.

В 2019 году с помощью областного департамента АПК и поддержке министерства сельского хозяйства, удалось войти в программу Комплексного развития сельских территорий и освоить федеральные и областные субсидии. Газораспределительная сеть в Альменево построена, подписаны акты приемки, сеть взята на баланс администрации», - пояснил глава округа.

Всего в Альменево газ подведен к 1648 домовладений, причем немалое количество жителей уже закупили оборудование и сделали внутридомовые работы.

К слову, газовые стояки выведены не только к домам, но и к участкам, где планируется строительство жилых домов.

- То есть, любой житель, получивший участок и разрешение на строительство, уже потенциально имеет возможность подключения к газу – добавил Алексей Васильевич.

Кроме того, глава округа отметил, что в перспективе планируется перевести на газ все котельные.

— Это даст значительную экономию и, конечно, отразится на тарифе, в положительном ключе, - пояснил он.

По программе газификации Курганской области на 2021 – 2025 годы и плана-графика газ должен прийти в Альменево к концу 2023 года.

Юлия Кондратова. Фото автора.