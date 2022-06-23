Студент Березовского агропромышленного техникума завоевал приз главы района

Студент второго курса Круглянского филиала Березовского агропромышленного техникума Семён Уржунцев стал победителем эстафеты «Танковый биатлон» и завоевал приз главы Звериноголовского муниципального округа. Состязания прошли в рамках учебно-полевых сборов среди второкурсников.

- Во время эстафеты студенты продемонстрировали своё мастерство в сборке и разборке автомата, метании гранаты, стрельбе из винтовки, беге в противогазе и вождении трактора, - рассказала Снежанна Трофимец, специалист пресс-службы Департамента образования и науки Курганской области.

«Танковый биатлон» – завершающее мероприятие учебно-полевых сборов для студентов, уточнили в техникуме. Ребятам здесь стараются прививать готовность любить и защищать Родину, уважать человека труда и любить свою профессию, отметила Снежанна Трофимец, специалист пресс-службы Департамента образования и науки Курганской области.

Как подчёркивают в Березовском техникуме, профессия тракториста – самая мирная на земле, это умение выращивать хлеб.

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