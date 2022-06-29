Студент Курганского госколледжа вытянул счастливый «Билет в будущее»

Профориентационный проект «Билет в будущее», который в последние годы набирает обороты по всей стране, в том числе и в Курганской области, помог уже многим ребятам определиться в жизни. Вытянул свой счастливый билет в профессию и студент Курганского государственного колледжа Никита Статных.

Юноша знает, кем будет и куда пойдёт работать, а несколько лет назад, будучи учеником девятого класса средней школы №22 города Кургана, он просто любил физику и хотел применять свои знания в профессии. Но вот в какой?

Молодой человек рассказывает:

- Сначала в школе предложили пройти тестирование, чтобы понять, какие профессии мне больше подходят. Потом пригласили на профессиональные пробы в Курганский государственный колледж. Так как я хорошо знал физику, посоветовали попробовать себя в специальности «электромонтаж». И я подумал: а почему бы и нет? Это очень интересно! Так я вместе со своим одноклассником Максимом Полунцевым попал на мастер-классы по электромонтажу. Эта специальность привлекла мое внимание, мне хотелось узнать и попробовать все больше и больше. В общем, затянуло... И мы стали посещать дополнительные занятия: лекционные и практические. В итоге у меня и Максима стало получаться, мы делали успехи в обучении и дошло до того, что решили участвовать в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills юниоры. И не зря! С первого же раза попали в призеры и вместе с Максимом завоевали «серебро».

Летом того же года юношам посчастливилось попасть в качестве зрителей на мировой чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills, который проходил в Казани. Для них это было очень важно, так как на соревнованиях честь региона защищали студент Курганского госколледжа Дмитрий Костин и ребята-юниоры.

- Помню наш восторг, когда зауральский электромонтажник, простой парень из деревни Дима Костин стал вторым в мире! Гордость за земляка, гордость за профессию, которая запала мне в душу переполняли меня. И тогда я понял, что вытянул действительно счастливый билет, когда решил участвовать в проекте «Билет в будущее». Ведь именно он помог мне найти профессию по душе. И я твердо решил поступать в колледж на эту специальность. Родители тоже поддержали мой выбор, - отмечает Никита.

Мечта сбылась. Сейчас Никита учится в Курганском государственном колледже, осваивает специальность «Техническое обслуживание и ремонт вентиляции и систем кондиционирования», которая очень тесно связана с электромонтажом.

- Кроме того, я до сих пор продолжаю совершенствовать свои навыки и знания в этой компетенции, чтобы вновь принять участие в региональном чемпионате среди студентов и обязательно победить (в 2021 году я занял второе место). Электромонтаж - интересная и сложная компетенция, но именно трудности побуждают меня все больше учиться и узнавать что-то новое. А еще мне нравится наблюдать конечный результат моей работы, - признаётся Никита Статных.

После окончания колледжа молодой человек уже решил, что сразу пойдёт работать. Как уточнила представитель пресс-службы Департамента образования и науки Курганской области СнежаннаТрофимец, полученный опыт даёт ему уверенность в том, что он сможет трудоустроиться на любом предприятии Курганской области.

Напомним, что новый импульс «Билету в будущее» был дан в прошлом году Министерством просвещения России совместно с Фондом Гуманитарных Проектов по поручению Президента. Теперь школьники из всех 85 регионов участвуют в проекте на новой цифровой платформе, а также проходят профориентационные пробы в парках «Россия – Моя история» в 23 регионах России. Присоединиться к проекту и стать успешным, как Никита Статных, можно, перейдя по ссылке .

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