Студент Курганского педколледжа вошёл в тройку лидеров чемпионата «DeafSkills 2022»

Студент Курганского педагогического колледжа Асхат Чиняев продемонстрировал своё мастерство на чемпионате «DeafSkills 2022».

Молодой человек занял второе место в компетенции «Мультимедийная журналистика». Асхату понравился конкурс: «Рад, что мне удалось достойно выступить. Было приятно получить диплом победителя из рук Президента Всероссийского сообщества глухих Станислава Иванова».

По словам Асхата, его основной задачей было сделать новостной сайт. «Я фотографировал, снимал видео, брал интервью и писал тексты. Конечно, сам работал и в фотошопе, и в видеоредакторах – монтировал сюжеты для Ютюба», - рассказал студент Курганского педагогического колледжа.

Принять участие в конкурсе Асхату Чиняеву предложила наставник Светлана Степанова. Молодой человек благодарен своим родным и преподавателям за поддержку. Говорит, что остался очень доволен уровнем организации чемпионата, в следующем году планирует вновь принять участие.

Анастасия Пережегина. Фото из группы Курганского педагогического колледжа в соцсети «Вконтакте».

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