Студента КГУ утвердили на посту руководителя регионального корпуса спасател

Студент института экономики и права Курганского госуниверситета Егор Логинов возглавил региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). Его кандидатура была утверждена 14 марта на заседании Исполкома ВСКС в Москве. До нового назначения являлся председателем Совета Студенческого корпуса спасателей.

«На первом курсе к нам пришли ребята в форме ВСКС. Они рассказывали про корпус спасателей и чем они занимаются, что изучают, и меня это сильно заинтересовало. Потом нам организовали общее собрание, куда пришли все новички, и мы договорились о выезде в лес, чтобы там нам всё показали на практике», - рассказал о первых своих шагах Егор.

Самым важным качеством личности спасателя Логинов считает желание помогать другим.

По его словам, первым его шагом в качестве руководителя регионального отделения ВСКС будет заключение соглашений на сотрудничество с различными организациями, чтобы всё взаимодействие шло на официальной основе. Затем он намерен заняться формированием новых отрядов из числа студентов высших и средних учебных заведений Курганской области.

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