Студентам КГУ рекомендовали не выкладывать в соцсети ничего лишнего

Лекция на тему «Терроризм – угроза обществу» прошла в КГУ. Студентам не только рассказали о психологии терроризма, они узнали об ответственности за эти преступления. Ведущий специалист аппарата антитеррористической комиссии аппарата губернатора Курганской области Владислав Тимофеев побеседовал с молодёжью о последствиях терроризма. Объяснил, почему важно обрабатывать получаемую информацию и анализировать её. В современном мире мы каждый день сталкиваемся с колоссальным потоком информации и без определенной подготовки крайне сложно определить ее достоверность. Верификация (определение достоверности) информации достаточно сложная задача даже для подготовленных специалистов.

«Социальная сеть – это, в первую очередь, средство управления и контроля. Вы предоставляете всю информацию о себе. Важно помнить, что в интернете вы не одни. За вами наблюдают не только «друзья» и подписчики, но и люди, имеющие далеко идущие планы и замыслы – я сейчас именно о врагах, которые используют всё, что вы им предоставляете. Стоит напомнить вам о термине «уберизация терроризма». Она заключается в том, что террористы проводят сёрфинг в соцсетях, чтобы выявить молодых людей, способных, в силу своих психологических особенностей совершить преступление, в том числе экстремистского или террористического характера», - объяснил Владислав Тимофеев.

Как правило, со стороны террористов работают хорошие психологи, которые и занимаются «вербовкой». Они находят свою жертву именно благодаря социальным сетям. Пользователи самостоятельно, не осознавая того, снабжают врагов своими данными. Интересы, друзья, взаимоотношения с семьёй, круг общения – всё это можно узнать, просто пролистав страничку во «Вконтакте», посмотрев «подписки». Затем происходит само знакомство и обработка будущего «взрывника» или просто бойца.

«Немаловажная проблема распространение экстремистского контента. Она заключается в том, что определить, что перед глазами именно материал, содержащий элементы экстремизма, не так просто. На сегодняшний день на сайте Министерства Юстиции Российской Федерации опубликован перечень экстремистских материалов, содержащий 5 304 наименования. Но нужно понимать, что в наше время существуют алгоритмы и программы, отслеживающие экстремистский или террористический контент. Поэтому бездумный «репост» поступающих сообщений может привести к печальным правовым последствиям, административной, а в отдельных случаях и уголовной ответственности». Поэтому не стоит забывать о том, что личная безопасность превыше всего.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.