Студентам КГУ вручили красные дипломы

В прошедшую пятницу в Курганском государственном университете состоялось вручение красных дипломов. Торжественное событие прошло на сцене городского сада. В 2022 году выпустились 250 студентов-отличников. Среди них были магистры, бакалавры и специалисты из разных институтов.

Напутственные слова сказали руководители предприятий и преподаватели, поздравление передал и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Заветные корочки ребятам вручала ректор университета Надежда Дубив.

Кроме награждения были песни, танцы и работала фотозона, где каждый выпускник мог сфотографироваться с родителями или одногруппниками.

Вручение синих дипломов проходило в стенах университета. В институте математики и интеллектуальных систем в этот особенный день даже состоялось предложение руки и сердца.

Теперь ребят ждут новые открытия, планы и начинания, в которых помогут знания, полученные за время обучения в университете.

Алиса Соколова. Фото автора.