Студентам медколледжапоказали фильм о выдающемся зауральском онкологе Гиви Сепиашвили

Первокурсники Курганского базового медицинского колледжа приняли участие в просмотре фильма из цикла «Люди, созидающие Зауралье» о выдающемся зауральском онкологе, заслуженном враче РФ Гиви Георгиевиче Сепиашвили.

Картину учащимся отделения «Сестринское дело» представили руководитель проекта, председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов и автор сценария, тележурналист Елена Саенко, сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

Обращаясь к зрителям фильма, представитель епархии Михаил Насонов отметил: «В последние годы Курганская область реально преображается. Благодаря, конечно, трудам губернатора Вадима Михайловича Шумкова и его команды. Каждый из вас должен видеть эти изменения. Здесь возникает и комфортная среда жизни, и появляются возможности для реализации молодых людей. Громадное количество программ, движений, грантовых конкурсов. А самая главная ценность Кургана - это люди».

Михаил Насонов добавил, что именно о таких созидающих и развивающих Зауралье людях и рассказывают фильмы епархиального проекта: «Гиви Георгиевич Сепиашвили родился в Грузии, в середине 1980-х годов приехал в Курган и поднял зауральскую медицину на новый уровень».

«В нашем фильме Гиви Георгиевич вам все сам расскажет, каким нужно быть, что надо сделать, чтобы остаться на родной земле и достойно здесь себя реализовать. На блюдечке с голубой каемочкой вам никто ничего не принесет, нужно будет потрудиться вложиться в свою профессию. И если вы вложитесь всем своим сердцем, то, поверьте, она вам даст полную отдачу и в духовном, и в моральном, и в материальном смысле», – заключила автор картины Елена Саенко.

После приветственных слов состоялся показ фильма. В картине показаны уникальные моменты из жизни главврача онкодиспансера, включая съемки в операционной, в храме, встречи с друзьями-земляками.

Напомним, что проект Курганской епархии по съемкам фильмов о выдающихся зауральцах стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022».

Фото из группы vk.com/eparhiyakurgan.

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