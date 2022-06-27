Студентка ШГПУ вышла в финал конкурса «Флагманы образования»

На площадке Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург»стартовал финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурсные испытания продлятся в течение четырех дней. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей, которые планируют работать педагогами. Заявки на участие в проекте «Флагманы образования. Студенты» подали 26 955 человек из 84 регионов России. Конкурс стартовал 17 ноября 2021 года. В феврале участники проходили дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты. В апреле-мае 2022 года в 8 городах России (Санкт-Петербург, Москва, Саранск, Томск, Владивосток, Тюмень, Волгоград и Грозный) состоялись окружные полуфиналы конкурса.

«Вот и настал день, который все мы так долго ждали. Сегодня мы открываем финал конкурса «Флагманы образования. Студенты». В этом году этот трек вырос более чем в два раза и получил новый этап развития – его участниками стали юноши и девушки, обучающиеся не только в вузах, но и по программам среднего профессионального образования. Среди участников финала студенты вузов и колледжей из 42 регионов России. Все очные мероприятия студенческого трека – это яркий праздник, настоящий фестиваль молодости, дружбы, доверия, новых идей, новых практик. Каждый из финалистов преодолел конкурс в 30 человек на место. Хочу поблагодарить вас за то, что вы поверили в конкурс и, я надеюсь, что вне зависимости от того, кто выйдет на сцену в качестве победителя, вы останетесь в сообществе и будете вместе с нами, с профессионалами, с экспертами, помогать нашей стране идти вперед и покорять новые вершины в области образования. Успехов, друзья!» – обратился к финалистам заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Он добавил, что в окружных полуфиналах приняли участие более 800 студентов. Девушек в финале почти в три раза больше, чем молодых людей (76% – девушки, 24% – юноши). Уральский федеральный округ представляют 20 студентов, Дальневосточный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа – по 18 конкурсантов, Южный федеральный округ представляют 17 финалистов, Северо-Западный округ – 16 участников, Центральный и Сибирский федеральные округа – по 15 конкурсантов.

Курганскую область в финале конкурса представляет ИринаЕфремова из «Шадринского государственного педагогического университета.

Финалистов ждет насыщенная конкурсная и культурно-образовательная программа. В день торжественного открытия состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители педагогического и научного сообщества, ректоры ведущих педагогических вузов, а также эксперты конкурса и почетные гости.

В ходе финала пройдёт конкурс Росмолодёжь. Гранты. Участники смогут получить до 1,5 млн рублей на развитие своего социально значимого проекта.

«Призеры конкурса «Флагманы образования. Студенты» получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», также им вручат подарки от партнеров соревнований», - прокомментировал Виктор Рябоконь, ведущий специалист напрвления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей».

Лауреатов ждетпостпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

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