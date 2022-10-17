Студентов Курганской области учат экспортировать товары

Предприятия Курганской области проводят уроки по вопросам внешнеэкономической деятельности. Такое поручение дал губернатор Вадим Шумков.

Обучение студентов по направлению «Коммерция» Курганского техникума сервиса и технологий организовал Центр поддержки экспорта Инвестиционного агентства региона. Ребята посетят шесть обучающих семинаров на базе Торгово-промышленной палаты Курганской области под руководством опытных тренеров школы регионального экспортного центра.

Руководитель Центра поддержки экспорта Курганской области Анастасия Бабушкина рассказала, в каких вопросах старшекурсникам помогают разобраться: «Как провести анализ внешних рынков, как найти и оценить потенциального покупателя, что необходимо сделать для подготовки предприятия и товара к экспорту. В процессе занятий на конкретных примерах учим, как найти финансирование под экспортные сделки, как компенсировать определенные затраты, рассматриваем вопросы гарантийных обязательств и страхования».

Студенты посещают зауральские предприятия. Уже побывали на заводе «Темпер» и в кондитерской фабрике «Каприз». В пресс-службе главы региона отметили, что выбор предприятий не случаен, они являются действующими экспортерами и успешно ведут внешнеэкономическую деятельность.

Организаторы уверены, что знания, полученные в рамках участия в проекте, повысят востребованность будущих специалистов на рынке труда.

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