Студенту КГУ узнали, что несёт угрозу обществу

В стенах Курганского государственного университета прошла лекция о терроризме. Подобные мероприятия направлены на недопущение радикализации и распространения деструктивных идеологий в молодёжной среде. Лекция приурочена ко Дню солидарности борьбы с терроризмом. Студенты узнали об основных террористических организациях, методах вовлечения молодежи. «Терроризм является крайней формой экстремизма», – напомнил советник при ректорате КГУ Сергей Волосников.

Старший преподаватель Института педагогики, психологии и физической культуры Юлия Малюшина рассказала о психологии терроризма. «Для противоборства с терроризмом важно понимать психологию терроризма, мотивы, а также выявить источники агрессии. Молодёжный экстремизм является актуальной проблемой в условиях российской действительности», - сообщила Юлия Малюшина.

Терроризм нацелен не на людей, которые взрывают себя и тем самым убивают окружающих. Его целью является устрашение тех, кто остался живым. Убийства – это лишь способ достижения цели. В современном мире вербуют в основном через интернет. Опасность для мирного населения заключается в том, что со стороны террористов работают хорошие психологи. Они используют методы убеждения, которые далеко не все могут считать. Лекции помогают молодому поколению подробнее узнать о том, как не «попасться на удочку».

Лектор Юлия Малюшина пояснила, какие подростки и молодые люди могут стать жертвами влияния террористов: одинокие, жестокие, агрессивные, обделённые моральными принципами и сочувствием. Причём в подростковой среде больший резонанс получило движение «Колумбайн» - тоже признано террористическим. Подростки идут на убийства с целью мести, привлечения внимания.

Основными задачами противостояния экстремизму в студенческой среде являются: формирование жизненных ценностей и культуры развивающейся личности студента; обучение толерантности через систему внутривузовского обучения и воспитания; разработка и внедрение методов прогнозирования, диагностики и предупреждения антигуманных проявлений в образовательной среде вуза; обеспечение общественной безопасности, борьба с проявлениями экстремистской деятельности.

У экстремистских материалов есть общие признаки: они всегда содержат публичное оправдание террористической деятельности; признаки политической, идеологической, расовой, национальной ненависти; призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.

Террористы забалтывают свою «жертву», а также используют «будничный рассказ» - обыденное изложение своей информации. Пользователь в итоге перестаёт реагировать на чудовищные преступления и массовые убийства – наступает психологический эффект привыкания.

Лекции о терроризме очень важны в современном мире – в интернете найти будущих соратников очень просто, поэтому подросткам и молодёжи необходимо знать, как противостоять негативному влиянию.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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