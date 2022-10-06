Студенты Березовского агропромышленного техникума связали носки для участников спецоперации

Молодые люди и девушки из Круглякского филиала Березовского агропромышленного техникума решили передать участникам спецоперации тепло родных сердец – начали вязать носочки.

Ксения Работягина и Евгения Будилова уже принялись за работу. Как только носки будут готовы, студентки передадут их в Центр сбора гуманитарной помощи, сообщили в газете «Звериноголовские вести».

Учащиеся также написали трогательные и ободряющие письма военным, принимающим участие в специальной военной операции на Украине. Например, студентка четвёртого курса Светлана Тельманова написала: «Наш защитник, ты мужественный, смелый и отважный! Мы всей страной верим в тебя и ждем! Спасибо, что ты встал на защиту нашей страны и на защиту каждого из нас. Будь сильным, береги себя».

Студентка третьего курса Анастасия Белослудцева проводила на Украину близкого родственника. Девушка поделилась эмоциями: «Я вижу, как переживают мои родные, и переживаю с ними. Сейчас, как никогда, военнослужащим нужна наша поддержка. Уверена, теплые слова в этих письмах придадут им уверенности в собственных силах».

Письма ребят из Курганской области, вязание тёплых вещей – это символ неравнодушия и сопереживания тому, что происходит сейчас в мире. Это поддержка тех, кто мужественно отстаивает интересы нашего государства, не жалея ни сил, ни здоровья, ни жизни ради благополучия своей страны.

#курганскаяобласть #СвоихНеБросаем

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