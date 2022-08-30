Студенты КГУ научат курганцев правильно кормить уток

В Центральном парке культуры и отдыха Кургана этой осенью появятся информационные стенды, объясняющие, как кормить диких птиц зимой. Стенды готовят члены студенческого клуба КГУ «Патриот». Руководитель экологического направления деятельности клуба, студент института естественных наук КГУ Степан Вятченин получил грант от Агентства по делам молодежи «Росмолодежь» на реализацию проекта «Утиные истории», сообщает пресс-служба КГУ.

«Мы планируем установить в ЦПКиО семь стендов. Два больших стенда будут расположены за спортплощадкой, ближе к берегу. На них будет размещена информация о правилах подкорма, информация об утках как виде и факты о курганской популяции уток. Еще пять стендов меньшего размера мы установим вдоль берега на остальной территории парка», — рассказал руководитель проекта.

Он добавил, что по субботам в течение нескольких недель экоактивисты будут рассказывать курганцам о правильной подкормке уток. На средства гранта студенты закупят комбикорм для птиц. Его передадут конному клубу «Кони-Пони», работающему в ЦПКиО, чтобы у горожан была возможность прямо в парке приобрести безопасную еду для крякв.

«Идея помощи уткам возникла еще зимой. Когда горожане гуляют в ЦПКиО, то видят кучкующихся уток, они хотят им помочь и подкармливают птиц. Но часто делают это неверно, а неправильная подкормка может нанести вред организму крякв. Наши стенды позволят быстро и прямо на месте узнать, как правильно кормить уток. Это особенно актуально для людей, которые по разным причинам не могут уточнить информацию в интернете, например, для детей и пожилых», — отмечают авторы проекта.

Сейчас студенты работают над макетами стендов.