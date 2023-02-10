Студенты КГУ научили мишкинских школьников разбираться в электричестве

Девятиклассники Мишкинского муниципального округа одними из первых смогли принять участие в новом мастер-классе — «Электричество в играх». Его для школьников подготовила кафедра цифровой энергетики института математики и интеллектуальных систем КГУ. Ребята поиграли в увлекательные настольные электротехнические игры и попутнопримерили на себя роль инженера-энергетика и попробовали самостоятельно составить простейшие электрические схемы.

После лекций и мастер-классов старшеклассников, их родителей и учителей ждала традиционная встреча с представителями приемной комиссии Курганского госуниверситета. Учащихся 9 классов интересовали направления подготовки в СПО — филиалах КГУ.

— Одиннадцатиклассники задавали много вопросов о том, как правильно выбрать вуз, каким способом лучше подать документы, как это сделать правильно. Отдельный блок вопросов касался вступительных испытаний. Мы напомнили, что если в списке экзаменов есть математика, необходимо сдавать именно профильный экзамен. Результаты экзамена по базовой математике вузы не принимают, — отметила заместитель начальника приемной комиссии КГУ Анна Бороздина.

Отметим, что с октября 2022 года по апрель 2023 года преподаватели вуза будут посещать школы, находящиеся в муниципальных образованиях Курганской области. Проект реализуется с использованием субсидии из областного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.