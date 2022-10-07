Студенты КГУ защищают честь своего вуза на окружном этапе Всероссийского конкурса «Твой ход»

Четырнадцать студентов Курганского государственного университета принимают участие в окружном этапе Всероссийского конкурса «Твой ход». Он проходит в Екатеринбурге с 6 по 8 октября, уточнили в пресс-службе КГУ.

В состав университетской делегации вошли студенты института математики и интеллектуальных систем, института экономики и права, института педагогики, психологии и физической культуры, политехнического института:

Студентам предстоит защитить свои проекты, также ребята примут участие в образовательной программе конкурса и тренингах. Победителей окружного этапа могут отправить на финал «Твоего хода», где они поборются за главный приз — один миллион рублей.

Напомним, «Твой Ход» — всероссийский студенческий конкурс, целью которого является формирование сообщества студентов с высоким уровнем надпрофессиональных компетенций, готовых активно участвовать в развитии российских вузов и менять студенческую среду к лучшему.

Фото пресс-службы КГУ.

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