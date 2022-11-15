Студенты Кургана готовятся присоединиться к Российскому движению детей и молодёжи

Студенческие сборы актива «Команда» стартовали в многопрофильном комплексе «Чумляк». В них принимают участие представители 28 профессиональных образовательных организаций и их филиалов.

«Участниками образовательного мероприятия стали ребята, которые в колледжах не только учатся, но и активно проводят время после занятий: помогают в волонтерской деятельности, организуют события в общежитиях, участвуют в работе клубов. Это студенты 1-2 курсов, у которых всё ещё впереди. Мы рассчитываем, что, получив определенные знания и опыт их применения, они станут нашими помощниками в развитии РДДМ в регионе», - отметил заместитель директора областного департамента образования и науки Иван Хлебников.

В течение недели студенты прокачают свои знания по направлениям: «Медиа», «Социальное проектирование», «Организация событий» и «Лидерство». Ребята вместе с наставниками создадут чек-лист по развитию первичного отделения Российского движения детей и молодёжи, которые начнут работу в техникумах и колледжах в конце года. Также они создадут ролики, с помощью которых будут мотивировать сверстников присоединяться к социально значимой деятельности.

Одновременно со сборами в комплексе проходят курсы повышения квалификации для педагогов-организаторов колледжей и техникумов. Специалисты, работающие с обучающейся молодежью, узнают об особенностях организации воспитательной работы, посетят занятия по грантовой поддержке, информационному обеспечению и наставничеству.

Фото с официальной страницы Департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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