Студенты курганского колледжа побывали на экскурсии на КАВЗе

Участниками мероприятия с таким интересным названием, приуроченного ко Дню среднего профессионального образования, стали студенты отделения «Автосервис» Курганского технологического колледжа имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова.

Однако вместо фабрики ребята смогли посетить только Курганский автобусный завод. Студентам профильной специальности продемонстрировали весь производственный цикл: от заготовки деталей до выпуска готового автобуса. Экскурсанты побывали в заготовительном, сварочном и окрасочном отделах, а также в цехе сборки автобусов. Студентов познакомили с внутренней и внешней логистикой предприятия.

Экскурсия сопровождалась рассказами об истории предприятия, о процессе заготовок и закупа материалов, сколько в настоящее время в месяц выпускается автобусов, какие автобусы производили раньше и какие сейчас.

Еще раз напоминаем в эти дни по всей стране колледжи и техникумы участвуют в различных конкурсах, состязаниях и мероприятиях в рамках Дня среднего профессионального образования. В КТК для студентов и преподавателей прошли «Эстафета СПО», онлайн-флешмоб «СПОсоб открыть мир», профориентационное мероприятие «Безграничные возможности» и другие.

По информации департамента образования и науки.

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