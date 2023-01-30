Студенты Курганского педколледжа занимают призовые места в престижных конкурсах

С 2016 года в Курганском педагогическом колледже ведется работа по созданию инклюзивной образовательной среды. Одно из направлений – поддержка студентов, которые стремятся продемонстрировать приобретенные умения и навыки посредством участия в конкурсах профессионального мастерства для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, ориентированы на профессиональный рост.

Уже стало традицией, что студенты педагогического колледжа, благодаря педагогам-наставникам, которые готовят их к чемпионатам, показывают высокие результаты на национальном уровне в конкурсах профмастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – Абилимпикс и DeafSkills.

Дарья Ложкина заняла 3 место в компетенции «Мультимедийная журналистика» на Национальном чемпионате среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2020 году, и вошла в Национальную сборную России.

Анна Маслова взяла бронзовую медаль в компетенции «Обработка текста» на Национальном чемпионате «Абилимпикс» - 2020.

Асхат Чиняев стал победителем в компетенции «Мультимедийная журналистика» на подготовительном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс»-2022, продемонстрировав высокий профессионализм. Также Асхат занял 2 место на Национальном чемпионате «DeafSkills» - 2022 для людей с нарушением слуха.

Софья Берсенева заняла 3 место на Национальном чемпионате «Абилимпикс»-2022, показав свое мастерство в компетенции «Художественное вышивание».

Достижения и победы наших студентов – это гордость и лучшее признание мастерства наших преподавателей!

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