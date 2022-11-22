Студенты Курганского техникума стали призерами молодежного чемпионата в Уфе

Команда «БЭМС» Курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства стала призером регионального молодежного кейс-чемпионата по экономике и предпринимательству, который прошел в Уфе. В состязаниях по решению актуальных бизнес-задач приняли участие школьники 9-11 классов и студенты колледжей и техникумов, успешно прошедшие отборочный этап.

Команда курганских студентов в составе Михаила Пушкарёва, Романа Семикашева, Станислава Бунина защищала проект «Творческая мастерская».

Мастерская будет работать для всех, кто хочет получить новые знания и навыки по «Дизайну интерьера», «Рисованию», «Резьбе по дереву», «Изготовлению бизибордов». Для проведения мастер-классов и краткосрочных курсов ребята планируют приглашать преподавателей техникума, мастеров производственного обучения техникума и предприятий, студий, мастерских, а изготовлению бизибордов могут обучать сами, сообщили участники кейс-чемпионата.

Ребята считают, что такая мастерская на сегодняшний день актуальна для молодежи. Это организация досуга и одновременно получение знаний и умений, которые ребята смогут применить в быту или открыть свое дело, повысить образовательный или профессиональный уровень.

Члены жюри оценивали оригинальность и новые решения задач, подачи материала, его дизайн, значение для общества.