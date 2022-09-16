Студенты Курганской области помогают сельхозтоваропроизводителям в уборке и сортировке урожая

Трудовая бригада студентов Курганского педагогического колледжа под руководством преподавателя Алексея Русакова целую неделю участвовали в сортировке картофеля на предприятии ЗАО «Картофель» в селе Митино, где на складах идёт предпродажная подготовка овощей.

На этой неделе помогают сортировать овощи студенты Курганского технологического колледжа. Потом их сменят юноши и девушки из Курганского техникума сервиса и технологий. А ребята из Березовского агропромышленного техникума убирают с полей урожай арбузов и зерновых культур, сообщили в пресс-0службе департамента образования.

Студенты Варгашинского образовательного центра, Альменевского аграрно-технологического техникума и Лебяжьевского агропромышленного техникума в эти дни трудятся на участках своих образовательных организаций.

Директор Департамента образования и науки Андрей Кочеров, отметил, что приятно, когда добрые традиции возвращаются. «Старшее поколение, наверняка, помнит свои выезды на картошку, и они были, пожалуй, самыми яркими воспоминаниями студенческой жизни. Отмечу, что в этом году данная работа проводится в целях трудового воспитания обучающихся, содействия их позитивной занятости и поддержки агропромышленной сферы региона», - сказал Андрей Кочеров.

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