Студенты Курганской области шьют аптечки, сидушки и средства маскировки для мобилизованных

Посылки из Курганской области недавно отметил ведущий Первого канала Владимир Соловьёв. «Казалось бы, что там, носки. Тут и записки с надписями «Ждем домой, с победой», рисунки от детей. В общем, это очень приятно, что происходит вот такое единение. Носки необходимы сейчас, да и многое другое. Очень много волонтеров работает, помогает», – отметил ведущий на канале «Соловьёв Live».

Отличились и студенты с преподавателями средних профессиональных учебных заведений региона – они изготавливают вещи, которые обязательно пригодятся мобилизованным землякам в быту и в бою, сообщили в пресс-службе регионального департамента образования. Например, студенты Курганского техникума сервиса и технологий смастерили 1857 туристических ковриков-сидушек, а в Курганском промышленном техникуме сшили 200 аптечек и 10 бескаркасных носилок.

Обучающиеся Курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства научились изготавливать средства маскировки. Несмотря на трудоёмкость работы,студенты справились с ней на «отлично».

«Наши образовательные организации со всей ответственностью подошли к вопросу об оказании помощи военнообязанным, выполняющим свой долг перед страной. Вещи, которые изготовили наши студенты и преподаватели, уже отправлены в территории, где проходит специальная военная операция. Кроме того, взрослые и дети продолжают вязать землякам теплые вещи, а школьники пишут слова поддержки и добрые пожелания в своих письмах», - отметил директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Жители Курганской области регулярно приносят в пункты приёма гуманитарной помощи необходимые вещи для бойцов. Так, мобилизованные курганцы получили согревающие био-стикеры, лекарства, пятиточечники, портативные зарядки. Кроме того, бойцам и жителям Донбасса отправляются продукты, тёплые вещи. Многие зауральцы хотят принять участие в этом великом деле.

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