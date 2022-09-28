Студенты Курганской области соревнуются за звание «Студент года»

Сегодня проходит региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2022». Лучшие из лучших представляют свой колледж или вуз. Заочный региональный этап завершён, поэтому финалисты выступали с презентациями перед членами жюри. Свои выступления в «Скрепке» сегодня представили 30 индивидуальных участников и 9 студенческих объединений.

В номинации «Интеллект года» финалистами заочного этапа стали студенты ШПГУ Александра Михайлова, Александра Манакова и Анастасия Суханова, а также студенты КГУ Лидия Константинова и Анастасия Пономарёва.

На звание «Общественник года» претендуют студенты ШГПУ Екатерина Дудина и Александра Сысолятина, Ксения Ковалёва представляет РАНХиГС, Анастасия Баженова выступает от КБМК, а Анастасия Кокшарова – КТК.

В номинации «Профессионал года» участвуют студенты КТК Ангелина Попова и Александр Асафьев из Шатровского филиала, а также студентка КОМК им. Д.Д. Шостаковича Софья Мялина, Анна Володина из МППК и Марина Корепанова из КПК.

«Старостой года» хотят стать Юлия Кончевская из КБМК, Анжелика Коневская, представляющая ЗКФКиЗ, а также студенты КГУ Алина Шарапова, Полина Шультайс и Елизавета Сычёва.

В номинации «Творческая личность года» соревнуются студенты ШГПУ Екатерина Мальцева и Надежда Козлова, Ирина Вирицкая из КОМК им. Д.Д. Шостаковича, Ксения Курылева – студент КГУ и Александр Леванов из Куртамышского филиала КПК.

«Спортсменом года» могут стать следующие студенты: Анна Васильева из КГУ, Сергей Юкляевских из ААТТ, Дарья Капралова, выступающая от МППК. ШГПУ отправил Елену Мурзину и Алёну Буйдалину.

Кроме индивидуальных номинаций в премии также есть три коллективных.

На звание «Добровольческое объединение года» претендуют «Абилимпикс» и «НОН СТОП» из КТК.

«Патриотическим объединением года» могут стать «Сокол 45» и «Альфа» также из КТК.

В номинации «Студенческий клуб года» соревнуются «Драйв Дэнс» из КТСиТ, «Олимп» из КГК, КПК представляет «Канва СН», а КТК отправил «Овертайм» и «Карамель».

Первый заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников рассказал о важности мероприятия для студентов: «Подобные конкурсы нацелены на то, чтобы у ребят была возможность двигаться дальше. Любому студенту важно получить большую поддержку, признание. Начинается с аплодисментов в этом зале, с таких небольших испытаний, а закончится научными достижениями, открытиями и стартапами. Здесь ребята показывают себя не только в социально-значимой деятельности (волонтёрство, студенческое самоуправление), но и в спорте, патриотической работе, творчестве, науке».

Победа на региональном этапе даст возможность студентам выступить уже на федеральном уровне и представить Курганскую область. Туда попадают далеко не все.

Каждый достойно показал себя. Александр Семёнов представляет Курганский государственный колледж в номинации «Патриотическое объединение года» - коллектив «Сокол 45». Ребята подготовили сборку-разборку автомата, капсулу времени, создали интерактивную площадку. На выступлении они презентовали свою деятельность. «Мы считаем, что патриотизм сейчас особенно необходим. Мы решили продвинуть наше движение с помощью такой масштабной акции «Студент года», - отметил Александр.

Полина Шультайс обучается на четвёртом курсе в КГУ на юриста. Девушка ещё со школы часто была инициатором мероприятий, любит общаться, помогать при необходимости. В своей активности ценит возможность совершать поездки в разные города, знакомиться с людьми. Полина уже была председателем Студсовета, продолжает работать в этом направлении. «В течение учебной деятельности мы организовали ряд проектов, например, «Клуб дебатов», где мы развиваем ораторское искусство и умение держаться на сцене перед публикой. Это поможет мне дальше в работе юристом. Поэтому считаю, что активная жизненная позиция и деятельность необходимы», - поделилась Полина Шультайс. Девушка претендует на звание «Староста года».

Помимо студенческих достижений ребята показали своё творчество. Так, на сцене выступила Ксения Курылева. Девушка продемонстрировала литературное и театральное мастерство, а также изобразительное искусство. В 10 лет Ксения написала своё первое стихотворение. Творческая личность рассказала об искусстве в своей жизни: «Чувствую, что это мой долг – я должна этим заниматься и вдохновлять людей. «Студент года» позволяет поделиться своим творчеством и показать результаты своей работы. Помимо самопрезентации сегодня прошли дискуссии на разные темы. Было интересно в них поучаствовать».

Премия «Студент года» собрала активных студентов, которые уже реализуют свои навыки в жизни. Многие из них являются волонтёрами, а также участвуют в форумах и конкурсах разных уровней. Воодушевлённые, энергичные и способные на всё – каждый из ребят идёт к своей цели.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.