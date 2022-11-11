Студенты Курганской области в Москве будут за бороться за национальную премию

Стали известны имена финалистов. Курганскую область представят в 6 номинациях

Российский союз молодёжи опубликовал списки финалистов Российской национальной премии «Студент года – 2022» среди высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций. Победителями стали 1000 студентов из 70 регионов нашей страны.

От Курганской области в финале выступят 6 полуфиналистов. От высших учебных заведений участвовать в номинации «Общественник года» поедет Ксения Ковалёва. Ксения Курылева представит Зауралье в номинации «Творческая личность года». «Старостой года» у нас в региональном этапе стала Алина Шарапова.

За звание «Добровольческое объединение года» в региональном этапе будет бороться «Абилимпикс», а за право стать лучшим«Патриотическим объединением года» будет бороться Военно-патриотический клуб «Альфа». Также на финал отправится Ангелина Попова – «Профессионал года».

Премия «Студент года» проводится для поддержки студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодёжной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

Финал премии пройдёт с 11 по 17 декабря в рамках ключевого события 2022 года для российского студенчества – Всероссийского студенческого форума «Твой ход – 2022». Площадка форума станет пространством взаимодействия студентов, проректоров и ректоров вузов со всей страны. Форум «Твой ход – 2022» соберёт более 5 тысяч участников в Москве.

Фото предоставлено РСМ.

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