Студенты музыкального колледжа поддержали курганских медиков концертом

День защитника Отечества один из самых популярных праздников в нашей стране. В этот день почитаются традиционные понятия, такие как мужество, военная слава, благородство, служение Родине, отцовство. Служить Отечеству всегда было священной обязанностью и долгом настоящего мужчины. Это праздник не только военнослужащих. Это праздник защитников Отечества. И каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом, бизнесменом или ученым, учителем или врачом — это защитник.

Студенты музыкального колледжа подготовили для медицинских работников праздничные концерты. Первыми их услышали и оценили медики Курганской областной клинической больницы.

«Сегодня у нас выступают Мужской вокальный ансамбль. Ребята исполняют русские народные песни, которые есть у всех ребят в репертуаре на всех специальностях. Это всем известные песни из кинофильма «Гусарская баллада», произведения Давида Тухманова «Россия», Веры Городовской «Русский вальс», всего 8 композиций, то есть, это полноценный концерт, но небольшой, поскольку мы понимаем, как загружены врачи в непростой ситуации. Но мы постарались, чтобы программа была интересной», - рассказала заместитель директора по воспитательной работе Курганского областного музыкального колледжа Елена Алексеевич.

Перед медиками выступили студенты всех курсов и отделений. И слушатели ответили им благодарностью и апплодисментами.

«Голоса артистов, конечно, очень замечательные, такие масштабные. И в преддверии 23 февраля, великого праздника, этот концерт для нас хорошая разрядка. Большое им спасибо. И хочу поздравить своих коллег и вообще всех мужчин с праздником, пожелать им крепкого здоровья, это первое, что может пожелать медицинский работник. Вы — наша защита и опора», - поделиласть главная медицинская сестра Курганской областной клинической больницы Ольга Ковтун.

После концерта в областной больнице музыканты отправились давать концерт в больницу БСМП. Ребятам не привыкать давать концерты подряд. На майские праздники в прошлом году только студентами дирижерского отделения было дано 14 концертов. 22 февраля в 13:30 в музыкальном колледже пройдет концерт, посвященный Дню защитника Отечества, куда приглашаются все желающие.

Василий Малухин. Фото автора

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