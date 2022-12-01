Студенты Шадринского педуниверситета стали победителями Всероссийских педагогических игр в Липецке

Студенты Шадринского педагогического университета стали победителями Всероссийских педагогических игр в городе Липецке.

Благодаря слаженной работе команда ШГПУ вышла в победители конкурса, разделив 1 место с командой Омского университета. Курганскую область представили студенты из Шадринска: Алексей Лалетин, Михаил Масалкин, Елизавета Мальцева, Владислав Сизов, Екатерина Дудина и наставник - Наталья Постникова.

За звание лучших боролись будущие педагоги из Барнаула, Оренбурга, Омска, Московской области, Благовещенска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Самары, Ульяновска, Ярославля и республики Беларусь.

В этом году педагогические игры были посвящены 105-летию педагога-новатора Константина Москаленко. Конкурсные испытания проверили на качество интеллектуальные, спортивные, творческие и профессиональные навыки будущих учителей.

Фото Шадринского государственного педагогического университета.

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