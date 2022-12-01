Новый мир
Курган -14o
Курс ЦБ:$60,8863,05
16+
Версия для слабовидящих

Студенты Шадринского педуниверситета стали победителями Всероссийских педагогических игр в Липецке

В конкурсе участвовали студенты из 10 регионов России и команда из Белоруссии

1 декабря, 2022 - 08:34

Студенты Шадринского педагогического университета стали победителями Всероссийских педагогических игр в городе Липецке.

Благодаря слаженной работе команда ШГПУ вышла в победители конкурса, разделив 1 место с командой Омского университета. Курганскую область представили студенты из Шадринска: Алексей Лалетин, Михаил Масалкин, Елизавета Мальцева, Владислав Сизов, Екатерина Дудина и наставник - Наталья Постникова.

За звание лучших боролись будущие педагоги из Барнаула, Оренбурга, Омска, Московской области, Благовещенска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Самары, Ульяновска, Ярославля и республики Беларусь.

В этом году педагогические игры были посвящены 105-летию педагога-новатора Константина Москаленко. Конкурсные испытания проверили на качество интеллектуальные, спортивные, творческие и профессиональные навыки будущих учителей.

Фото Шадринского государственного педагогического университета.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

1 декабря, 2022 - 08:34

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество