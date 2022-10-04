Студенты УрФО соберутся в Кургане на фестиваль творчества «Шаг вперёд»

Студенческий фестиваль творчества «Шаг вперёд» пройдёт в Кургане 1-3 ноября и объединит представителей вузов Уральского федерального округа. В Курганской области будет реализован грант Росмолодёжи на 1 миллион рублей.

Студентка Курганского государственного университета Виктория Екимова стала победителем первого сезона грантового конкурса Росмолодёжи среди физических лиц в 2022 году. Студенческий фестиваль творчества приурочен ко Дню народного единства и направлен на повышение патриотического духа среди молодёжи, популяризацию традиций и единение народа.

Участниками фестиваля станет студенческая молодёжь до 35 лет со всего Уральского федерального округа как индивидуальные исполнители, так и творческие коллективы. Студенты могут проявить себя в одном из нескольких направлений: песни, танцы, стихи, этюды, авторское исполнение и видеоролики.

В течение 3-х дней с 1 по 3 ноября будет проведён отбор номеров, участники посетить образовательные площадки и мастер-классы. Завершится фестиваль гала-концертом, по итогам которого определятся лауреаты 1, 2 и 3 степени в каждом направлении, а также обладатель Гран-при. Приём заявок на фестиваль уже открыт и продлится до 23 октября.

Источник: Молодёжный портал Зауралья PROSPEKT45.RU

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