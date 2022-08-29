Судебные приставы могут оказать юридическую помощь курганским родителям

Судебные приставы Курганской области собираются оказывать юридическую помощь местным жителям. 1 сентября, в День знаний, специалисты УФССП России по Курганской области проведут День юридической помощи для зауральских родителей в формате «горячей телефонной линии». Только в этот день юристы будут консультировать бесплатно. Жители региона можно задавать вопросы, касающиеся восстановления прав детей и защиты несовершеннолетних, с 9 до 12 часов по телефону 8 (3522) 49-19-51.

Кроме того, с 10 до 12 часов в этот же день проконсультировать граждан готовы сотрудники Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области. Зауральцы, обратившиеся по телефону 8 (3522) 42-89-34, смогут получить информацию по вопросам усыновления, опеки и детско-родительских отношений, а также информацию о действующем законодательстве в сфере защиты несовершеннолетних.

По информации пресс-службы управления ФССП по Курганской области.