Судебные приставы передали наборы семьям мобилизованных курганцев

Сотрудники УФССП России по Курганской области собрали гуманитарные наборы для семей военнослужащих накануне Дня защитника Отечества. Оказать помощь по передаче подарков тем, чьи отцы, мужья и сыновья находятся в зоне ведения специальной военной операции, вызвались также представители общероссийского общественного движения Народный фронт. Они подготовили совместно с региональными органами социальной защиты населения по Курганской области рекомендации по формированию гуманитарных наборов, а также список семей участников специальной военной операции.

После этого судебные приставы смогли закупить для родственников мобилизованных продукты с большим сроком хранения - крупы, макароны, муку, мясные, овощные и рыбные консервы, чай, наборы из средств гигиены для детей и взрослых, памперсы и детское питание.

Сотрудники ФССП передали подарки лично в руки родственникам военнослужащих, пожелали им здоровья и даже крепости духа.

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