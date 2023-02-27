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Судебные приставы передали наборы семьям мобилизованных курганцев

Оказать помощь по передаче подарков вызвались представители ОНФ и соцзащиты населения

27 февраля, 2023 - 11:09

Сотрудники УФССП России по Курганской области собрали гуманитарные наборы для семей военнослужащих накануне Дня защитника Отечества. Оказать помощь по передаче подарков тем, чьи отцы, мужья и сыновья находятся в зоне ведения специальной военной операции, вызвались также представители общероссийского общественного движения Народный фронт. Они подготовили совместно с региональными органами социальной защиты населения по Курганской области рекомендации по формированию гуманитарных наборов, а также список семей участников специальной военной операции.

После этого судебные приставы смогли закупить для родственников мобилизованных продукты с большим сроком хранения - крупы, макароны, муку, мясные, овощные и рыбные консервы, чай, наборы из средств гигиены для детей и взрослых, памперсы и детское питание.

Сотрудники ФССП передали подарки лично в руки родственникам военнослужащих, пожелали им здоровья и даже крепости духа.

 

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27 февраля, 2023 - 11:09

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