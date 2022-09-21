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Судебные приставы Зауралья приняли участие в экологическом субботнике

Приводили в порядок улицы, парки и скверы.

23 сентября, 2022 - 10:30

Сотрудники УФССП России по Курганской области присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». Судебные приставы приводили в порядок улицы, парки и скверы в городе Кургане и в районах области.

В рамках общегородского субботника в Центральном парке культуры и отдыха курганские судебные приставы очистили от мусора, листвы и засохшей травы дорожки и газоны.

Кроме того, ежегодно субботник  проходит на территории у городских отделов судебных приставов, а также на улице Коли Мяготина вблизи Управления. Сотрудники службы белят бордюры и вазоны, собирают мусор и опавшую листву.

Пресс-служба УФССП России по Курганской области сообщает, что следят судебные приставы и за порядком на улице, которая названа в честь Михаила Малинникова – кавалера Ордена мужества, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2013-м году. Сотрудники периодически убирают мусор на территории детской площадки и чистят мемориальную доску. 

 

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23 сентября, 2022 - 10:30

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