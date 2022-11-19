Суп картофельный и тефтели: директор школы в Курганской области каждый день постит фото школьной еды

Директор Мехонской средней школы (Шатровский муниципальный округ) Ольга Шурко каждый день выкладывает блюда из школьной столовой в группе школы ВКонтакте, чтобы каждый родитель знал, чем питается его ребёнок во время занятий. Меню хоть и незамысловатое, но полезное: каши, супы, молочные напитки.

Отметим, некоторое время назад в Юргамышском, в Половинском округах возникали вопросы к качеству питания в школах, представители Россельхознадзора даже давали информацию о том, что в школы были поставлены наборы с говяжьими хвостами, правда, потом чиновники эту информацию опровергли.

Напомним, что по поручению президента Владимира Путина все младшие школьники получают горячее питание в школе бесплатно. В нашем регионе с 1 сентября по 31 декабря 2022 года стоимость бесплатного горячего питания учащихся начальной школы составит 81 рубль. Кроме того, на каждого ребенка к этой сумме будет добавлено еще по 35 рублей. Это позволило повысить качество и наполнение предоставляемого рациона бесплатного горячего питания, в том числе за счет витаминизации, и включить в рацион младших школьников фрукты и соки.

Питание школьников 1-4 классов финансируется за счёт федерального, областного и городского бюджетов.

Вопросы по качеству школьного питания находятся на особом контроле руководства Курганской области.