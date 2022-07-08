Супруги Комар: « Большая семья не мешает службе»

Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2022 8 июля установлен День семьи, любви и верности. УФССП России по Курганской области насчитывает 31 многодетную семью, где один или оба родителя работают в Службе. К их числу относятся супруги Комар.

Александр и Екатерина Комар – судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, родители трех дочерей. Александр служит в отделении специального назначения УФССП России по Курганской области, а Екатерина – в специализированном отделении по ОУПД мировых судей и исполнительных действий по г. Кургану.

Будущие супруги познакомились 16 лет назад. В конце весны 2006-го года Екатерина пришла на службу в Группу быстрого реагирования и стала первой девушкой в силовом подразделении, которое обеспечивало безопасность исполнительных действий. Александр в ГБР тоже был новичком, потому что начал службу на несколько месяцев раньше Екатерины. Оба увлекались спортом, Екатерина – легкой атлетикой и спортивной акробатикой, Александр – рукопашным боем, самбо и комплексным единоборством. Вместе ездили на соревнования, вместе строили карьеру. Александр признается, что его покорила уверенность, смелость и целеустремленность Екатерины.

Уже через год коллеги по управлению поздравляли молодых людей с Днем свадьбы, в браке супруги живут 15 лет. За эти годы они стали родителями трех дочерей. Старшей девочке Анне 14 лет, она, как и сестры, увлекается спортом. Аня занимается плаванием, девятилетняя Арина – цирковым искусством, а шестилетняя Саша – художественной гимнастикой.

Большая семья не мешает службе. Например, Александру в этом году в числе лучших сотрудников предстоит защищать честь Управления на всероссийских испытаниях и побороться за право ношения Зеленого берета, а несколько лет назад получил звание «Почетный донор».

Супруги признаются, что за 15 лет у них сложился тандем, где у каждого своя роль, но вместе с тем, каждый готов прийти на помощь. «Все наши дни, с понедельника по воскресенье, расписаны по минутам, как на работе, так и дома, - рассказывает Екатерина. – Но я всегда знаю, что муж может меня поддержать: провести время с детьми или выполнить домашние дела. Мы считаем, что понимание, взаимопомощь, уважение, терпение и умение идти на компромиссы – создают здоровый климат семьи, это основа счастья».

«За 16 лет службы наши отпуска ни разу не совпали, но это нас нисколько не расстраивает, - отмечает Александр. - Мы с супругой давали присягу, носим погоны и прекрасно понимаем, что защита законных интересов граждан России важнее собственных. При этом мы остаемся дружной семьей. Выходные дни проводим вместе, выезжаем за город. Наши дочери знают, как важно хранить семейные ценности, оставаться верными друг другу и главному делу своей жизни».

Пресс-служба УФССП России по Курганской области

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