Свадьбу курганских бизнесменов покажут по федеральному каналу

36-летняя Юлия и 35-летний Александр из Кургана участвуют в проекте «Четыре свадьбы» на канале «Пятница».

Влюбленные вместе один год. Они владеют совместным строительным бизнесом. Свадьбу в европейском стиле с бюджетом 900 тысяч рублей. Фишка торжества – отражение тебя (зеркала).

Ради победы в шоу Юлии и Александру предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая. Удастся ли влюбленным из Кургана победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы», узнаем уже сегодня, 2 марта. Эфир на телеканале «Пятница» состоится в 19:00 часов.

«Четыре свадьбы» - это реалити-шоу, в котором невесты России борются за то, чтобы их свадьба была самой лучшей. Паре-победителю вручают денежный приз.

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