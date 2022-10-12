Свидетели выброса мусора на дороги Курганской области получат вознаграждение

Дорожные предприятия Курганской области ежедневно ведут работы по содержанию дорог регионального и межмуниципального значения. Комплекс работ на объектах зависит от сезона и климатических условий. Это окашивание травы, грейдирование на грунтовых участках, покраска стоек дорожных знаков и перильного ограждения, ямочный ремонт, уборка снега, обработка противогололедными материалами.

Уборка мусора на обочинах и в полосе отвода дорог заложена в числе видов работ в каждом государственном контракте на содержание, идет в круглогодичном режиме. Но, как сообщает региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ, мусора меньше не становится, несмотря на то, что места складирования твердых бытовых отходов определены в каждом муниципальной образовании, урны находятся на автозаправочных станциях, остановках маршрутных транспортных средств.

Специалисты департамента призывают граждан быть добропорядочными участниками дорожного движения, не засорять окружающую среду.

Те, кто стал свидетелем факта выброса мусора из транспортного средства на региональной трассе, может зафиксировать с помощью фото или видео государственный номер данного автомобиля, его местоположение, поделиться данной информацией и получить денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей. Предприятие «Курганавтодор», являясь владельцем дорог регионального и межмуниципального значения, информирует о возможности направления фото- и видеоматериалов на электронную почту: kurgan_avtodor@mail.ru

(в теме письма указать «МУСОР НА ОБОЧИНАХ», в тексте письма указать личные данные для обратной связи, необходимые пояснения относительно направленных материалов).

Фото Николая Пушилина

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