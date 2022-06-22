Своё дело военный телеграфист Анна Филичева всегда выполняла отлично и преданно

В 1941 году семнадцатилетняя Аня заканчивала первый курс педучилища, но дальше учиться не стала. Двоюродная сестра подсказала ей идти работать на телеграф. К лету девушка успела освоить навык владения ключом на аппарате Морзе. Жила она тогда в городе Лодейное поле недалеко от Ленинграда.

«Утром в воскресенье 22 июня около полудня я была в городе, - вспоминает Анна Петровна Филичева. - Тогда на улицах почти на каждом столбе были такие большие тарелки, по которым передавали радиотрансляции. И вот слышу: «Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза». Далее сообщили о том, что фашистская Германия, по-моему, сказали «нарушив договор», вероломно напала на нашу страну, бомбила пограничные города и Киев. Это было, как гром среди ясного неба. Трудно было такое воспринять, как неведомое и что-то страшное. Что дальше-то? Я руки в ноги и скорее домой. Жила тогда с бабушкой и дядей».

По словам Анны Петровны,все тогда испытали растерянность, грусть, беспокойство, страх, потому что войны никто не ожидал. Между СССР и Германией был подписан договор о ненападении. В первые месяцы начала боёв захватчики начали стремительно продвигаться вглубь нашей страны.

«Немцы подошли стремительно к Лодейному полю, реке Свирь с того берега. Нас начали эвакуировать, - рассказывает ветеран. - Мы, взяв с собой хлеба, в чём былиодеты, пешочком пошли подальше от линии фронта на восток. Я пошла в посёлок Алёховщина, где жила тётя – жена брата моего отца. Дядю к тому времени уже призвали на фронт, где он погиб в первые же дни боёв».

Ане надо было искать работу. Её тётя узнала, что в стоящую в селе воинскую часть требуются телеграфисты. Девушка отправилась туда. С КПП её отправили сразу к начальнику штаба. В сентябре Анна приступила к службе в качестве вольнонаёмной, а в ноябре она уже стала солдатом - военным добровольцем в 29-м отдельном полку связи. Зимой 1942 года Анна Филичева была командирована ближе к фронту. Сначала в морскую стрелковую бригаду, затем в состав 196-го отдельного батальона связи 127-го лёгкого горнострелкового корпуса.

«Там я впервые почувствовала, что такое война. Стояли мы в деревне Доможирово. Связисты были расположеныв одном из домов. Как-то вечером в феврале его затрясло, посыпалась штукатурка, погас свет. Забежал в нашу комнату командир отделения: «Девчата, одевайтесь быстрее и вниз!» Мы спустились в подвал. Потом выяснилось, что авиабомба упала в основание дома. Офицеров и командиров Голышева и Соколова убило осколками. Поразительно, что и того и другого прямо в сердце. Стену и наш потолок насквозь пробило осколками. Я потом корочку от партбилета командира роты Голышева еще долго носила с собой, но сохранить не смогла».

Боевой путь Анны Петровны пролёг по нескольким фронтам – Северо-Западному, Ленинградскому, Карельскому, четвёртому Украинскому. Как признаётся военный телеграфист, в бою лицом к лицу с врагами им встречаться не приходилось. Но карабин на службе постоянно был с собой и на учебных стрельбах часто приходись вести огонь по мишеням.

«Кстати сказать, стреляла я всегда в самое яблочко. Не хвалюсь, но некоторые ребята часто хуже нас, девушек, стреляли», - не скрывает ветеран.

Победу сержант Филичева встретила в Чехословакии. В наградном списке Анны Петровны немало боевых медалей, в том числе и Орден Славы. Однако самыми дорогими для себя она считает юбилейные медаль Жукова и «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». Эту дату Анна Филичева отмечала на Красной Площади, куда была приглашена на парад. Потом было много наград и за мирный труд. После войны она всё-таки стала педагогом, работала преподавателем истории. С 1955-года долгие годы в 29-й школе города Кургана. Уже будучи на пенсии успела несколько лет потрудиться на ниве образования в городе Губкинский на Ямале, куда её специально пригласили.Везде она пользовалась почётом и уважением.Сейчас в свои 98 лет Анна Петровна сохраняет бодрость, силу духа, ясность мысли и беззаветную любовь к своей стране.

«Что касается патриотизма, то я, можно сказать, патриот номер один России. Так случилось, что вся моя жизнь и судьба были посвящены служению нашей Родине. Этим горжусь».

Константин Сапунов.