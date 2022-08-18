Таксистов Курганской области ждёт «Спринт-слалом. Дуэль»

Курганским водителям такси предстоит продемонстрировать знания ПДД, истории региона, улично-дорожной сети и месторасположения объектов культурного наследия. Не всем, а тем, кто будет участвовать в конкурсе профмастерства. Он состоится 13 сентября.

Водителям также необходимо будет выполнить упражнения на плавность вождения на легковом автомобиле на время. Участник, занявший первое место по итогам регионального этапа конкурса, попадёт на федеральный этап, где определят «Лучшего водителя такси в России». Расходы на дорогу и проживание на период проведения федерального этапа организаторы берут на себя.

Региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России – 2022» пройдёт при поддержке департамента экономического развития Курганской области.

Заявку можно подать здесь.

В 2021 году Всероссийский конкурс прошел на территории 24 субъектов РФ. В соревнованиях приняли участие более 370 водителей такси со всей России. Федеральный этап состоялся в городе Грозный на автодроме «Крепость Грозная».